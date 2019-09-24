①グリンベアボーイズＡ②清水ホワイト③ネイバーズ③道北ジュニア⑤清水ブルー⑤西御料地⑦東川⑦エスピーダ
サッカー 第８回ヤマザキ・旭川ガス杯道北地域少年大会（１４～１６日・東光公園球技場ほか）
2019/09/24
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