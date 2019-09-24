▽予選Ａブロック
マリア　不戦勝　エスポワール、ケークラブ６―３エスポワール、マリア　不戦勝　ケークラブ
▽同Ｂブロック
道北勤医協エンゼルス４―１旭川ダンディーズ、イーストリバー１２―１旭川ダンディーズ、イーストリバー７―１道北勤医協エンゼルス
▽５・６位決定戦
旭川ダンディーズ　不戦勝　エスポワール
▽３・４位決定戦
道北勤医協エンゼルス３―１ケークラブ
▽優勝決定戦
イーストリバー４―０マリア