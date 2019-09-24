▽予選Ａブロック

マリア 不戦勝 エスポワール、ケークラブ６―３エスポワール、マリア 不戦勝 ケークラブ

▽同Ｂブロック

道北勤医協エンゼルス４―１旭川ダンディーズ、イーストリバー１２―１旭川ダンディーズ、イーストリバー７―１道北勤医協エンゼルス

▽５・６位決定戦

旭川ダンディーズ 不戦勝 エスポワール

▽３・４位決定戦

道北勤医協エンゼルス３―１ケークラブ

▽優勝決定戦

イーストリバー４―０マリア