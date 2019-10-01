忠和２―０東明（山崎、平間＝忠）、ＳＳＳＣ１―１北門（大塚＝Ｓ、澤田＝北）、神居２―２北星（斉藤、山川琉＝神、椎名、Ｏ・Ｇ＝北）、中富良野４―２緑が丘サード（佐藤２、川崎、金谷＝中、高橋羽、伊藤＝緑）、増毛２―０富良野合同（三國、石田＝増）、明星３―０中央（清水目、北村、能登＝明）、名寄東６―０春光台（竹内３、松崎、小山田、渡邊＝名）、トラウム３ｒｄ３―２永山南（北原、西里、高藤＝ト、沼倉２＝永）、六合２―１東光（山崎、土門＝六、水口＝東）、パステーク７―０美深（菊地２、松本、薄、Ｏ・Ｇ、一ツ柳＝パ）、トラウム４ｔｈ６―０東神楽（加藤５、井下＝東）、留萌１―０ＳＳＳＣ（濱谷＝留）、名寄東１―０北星（小山田＝名）、東川６―０美深（溝口、矢ノ目２、高橋、山本、Ｏ・Ｇ＝東）、中富良野３―１中央（佐藤、金谷２＝富、川田＝中）、広陵１０―１啓北（寺崎２、栗栖６、岩本、田中＝広、森＝啓）、旭教大付属３―２トラウム２ｎｄ（内田陸３＝付、石橋、桑江＝ト）、明星１―０トラウム４ｔｈ（北村＝明）、永山南４―１春光台（沼倉２、濱田２＝永、天野＝春）、東光６―３鷹栖（宿谷樹、高橋篤、桜田、竹内２＝東、楠本、長谷部＝鷹）、北門６―５上富良野（澤田、佐藤瞭、影近３、佐藤樹＝北、村田４、多湖＝上）、六合３―０東神楽（金森、山崎、庄司＝六）、愛宕２―０増毛（高橋里、八重樫幸＝愛）、東明３―２緑が丘サテライト（平間、小野、榮東＝東、木下２＝緑）、富良野合同９―０東陽（山木２、馬場、石川、小川航、高田２、仁科、上杉＝富）、忠和１―０神居東（平間＝忠）、パステーク６―０神居（薄２、菊地、橋口、一ツ柳樹、一ツ柳尚＝パ）