【男子】

◇決勝トーナメント

▽１回戦

神居東Ａ３―２東神楽Ａ、緑が丘Ａ３―２深川Ａ、永山南Ａ３―０北星、東陽Ａ３―２六合Ａ、士別南Ａ３―０永山南Ｂ、旭川Ａ３―１明星Ａ、中央Ａ３―１春光台Ａ

▽２回戦

当麻３―１神居東Ａ、永山南Ａ３―２緑が丘Ａ、士別南Ａ３―０東陽Ａ、中央Ａ３―２旭川Ａ

▽準決勝

当麻３―０永山南Ａ、士別南Ａ３―０中央Ａ

▽決勝

当麻３―２士別南Ａ

【女子】

◇決勝トーナメント

▽１回戦

旭川３―０春光台Ａ、永山南Ｂ３―０東陽Ｂ、深川３―２富良野西、光陽３―０広陵Ｂ

▽２回戦

永山南Ａ３―０旭川、永山南Ｂ３―２東陽Ａ、広陵Ａ３―１深川、緑が丘Ａ３―１光陽

▽準決勝

永山南Ａ３―０永山南Ｂ、広陵Ａ３―２緑が丘Ａ

▽決勝

永山南Ａ３―２広陵Ａ

◆卓球 鷹栖町町制５０周年記念第９回ラージボール旭川大会（９月２９日・鷹栖町総合体育館）

【男子】

◇シングルス

▽５９歳以下

①三島崇明（旭川翔くんとゆかいな仲間達）②北川（エレッズ旭川）③三並（ブレイブ旭川）③西海（エレッズ旭川）

▽６０歳以上

①鯵岡正明（岩見沢北海道アスティーダ）②桑田（札幌セントラル）

▽６５歳以上

①青木達男（美幌クラブ）②鈴木（函館函ラジ８）③白神（札幌厚友会）③中坪（紋別卓球協会）

▽７０歳以上

①吉田留夫（札幌苗卓会）②和泉田（新潟チーム中山）③本吉（江別卓正会）③板倉（札幌ＬＣＡ）

▽７５歳以上

①中西正一（札幌キズナ）②川嶋（江別大麻クラブ）③小崎（函館卓栄会）③大坪（福岡久留米月曜会）

◇ダブルス

▽１１９歳以下

①神保和成・安田美香（札幌ビタミンフォーユー・個人）②三島・伊藤（旭川翔くんとゆかいな仲間達）③高橋・本吉（札幌Ｇ４クラブ・江別卓正会）③横山・加藤（旭教大）

▽１２０歳以上

①鯵岡正明・佐々木達志（岩見沢北海道アスティーダ・函館北海道アスティーダ）②水野・桑田（札幌北クラブ・札幌セントラル）

▽１３０歳以上

①吉田留夫・下田真之（札幌苗卓会・札幌星球会）②本吉・鈴木（江別卓正会・函館函ラジ８）③青木・竹内（美幌クラブ）

▽１４０歳以上

①板倉隆・妹尾裕司（札幌ＬＣＡ・札幌スイング）②中西・中坪（札幌キズナ・紋別卓球協会）③大西晃・大西雅（旭川ナガオスポーツクラブ・ＴＣけんぶち）③小崎・大平（函館卓栄会）

▽１５０歳以上

①古賀利昭・大坪英夫（佐賀鳥栖めじろ・福岡久留米月曜会）②中山賢・中山栄（福岡球卓会）

【女子】

◇シングルス

▽５９歳以下

①安田美香（札幌個人）②近（札幌セントラル）③渡部（小樽リベラル）③水口（和寒卓球協会）

▽６０歳以上

①先名千晶（函館函ラジ８）②高平（札幌個人）③丸井（札幌アカシヤ）

▽６５歳以上

①岡本和子（札幌北斗クラブ）②伊藤（釧路クラブ柏）③水沢（函館卓翔会）③西田（函館函ラジ８）

▽７０歳以上

①清水則子（江別サンダーズ）②坪井（岩見沢卓愛会）③相沢（札幌ＬＣＡ）③山沢（札幌フレンド）

▽７５歳以上

①市橋紀子（札幌フレンド）②水上（福岡春日ラージ）③小林（旭川あすなろ）③小金丸（札幌キャッスル）

◇ダブルス

▽１１９歳以下

①伊藤実加・名古屋雪乃（旭川花咲クラブ・札幌ビタミンフォーユー）②田中・小川（江別卓正会・江別サンダーズ）

▽１２０歳以上

①水沢ゆり子・元嶋賀子（函館卓翔会・帯広ビーンズ）②高平・下田（札幌個人・札幌月寒マスカット）③先名・近（函館函ラジ８・札幌セントラル）

▽１３０歳以上

①坪井律子・大和田久美子（岩見沢卓愛会・札幌北斗クラブ）②岡本・清水（札幌北斗クラブ・札幌月寒マスカット）③堀尾・小松（札幌ニューリープス・札幌サーモンズ）③南・糸谷（稚内母親クラブ・稚内むせき寿司クラブ）

▽１４０歳以上

①市橋紀子・山沢美知子（札幌フレンド）②山中・西田（函館ＨＹＳ・函館函ラジ８）③樋口・清水（江別サンダーズ）③木村・中村（江別野幌クラブ・江別サンダーズ）

▽１５０歳以上

①滝本暁子・河上民江（函館卓栄会・函館ラ健会）②大川原・相沢（札幌ライラック・札幌ＬＣＡ）③小金丸・畑山（札幌キャッスル・札幌個人）

【男女混合】

◇ダブルス

▽１１９歳以下

①神保和成・安田美香（札幌ビタミンフォーユー・札幌個人）②三島・水口（旭川翔くんとゆかいな仲間達・和寒卓球協会）③三並・相川（ブレイブ旭川・富良野クラブ）③本吉・田中（江別卓正会）

▽１２０歳以上

①鈴木則行・近純子（函館函ラジ８・札幌セントラル）②吉田・川崎（札幌苗卓会・富良野クラブ）③下田真・下田順（札幌星球会・札幌月寒マスカット）

▽１３０歳以上

①白神憲明・大和田久美子（札幌厚友会・札幌北斗クラブ）②佐々木・先名（函館北海道アスティーダ・函館函ラジ８）③桑田・大西（札幌セントラル・札幌北クラブ）③五十嵐・坪井（江別大麻クラブ・岩見沢卓愛会）

▽１４０歳以上

①安田敏昭・清水則子（江別大麻クラブ・江別サンダーズ）②井内・三上（札幌丸井クラブ・札幌来夢１００）③大西・岡本（旭川ナガオスポーツクラブ・札幌北斗クラブ）③坂井・前田（石狩クラブ・札幌個人）

▽１５０歳以上

①中西正一・小金丸朋子（札幌キズナ・札幌キャッスル）②市橋・堀尾（札幌フレンド・札幌ニューリーブプス）③塚本・相沢（札幌ＬＣＡ）③中山賢・中山栄（福岡球卓会）