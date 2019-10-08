▽１部
①エレッズ旭川Ａ②旭実高Ａ
▽２部
①旭実高Ｂ②ナガオＳＣ―Ａ
▽３部
①卓心会Ｂ②エレッズ旭川Ｂ
▽４部
①グッドスピードＡ②旭実高Ｄ
▽５部
①陵雲クラブＢ②卓志クラブＡ
▽６部
①グッドスピードＢ②卓心会Ｃ
▽７部
①旭工高Ａ②ブレイブＡ
▽８部
①アスタリスク②愛宕スニーカーＡ
▽９部
①ＰＰファミリアＡ②旭永嶺高Ａ
▽１０部
①グッドスピードＤ②旭南高Ａ
▽１１部
①卓翔クラブ②北彩都病院
▽１２部
①花咲クラブＢ②陵雲クラブＣ
▽１３部
①旭工高Ｂ②旭東高Ｂ
▽１４部
①卓親会Ａ②旭南高Ｂ
▽１５部
①旭永嶺高Ｂ②フリーダム
▽１６部
①エレッズ旭川Ｅ②あすなろクラブＡ
▽１７部
①旭農高Ｂ②当麻ＴＣＣ
▽１８部
①翔くんとゆかいな仲間達Ｇ②旭南高Ｃ
▽１９部
①旭南高Ｄ②東神楽クラブＡ
▽２０部
①旭西高Ｃ②チームキヨスギＡ
▽２１部
①大成クラブＡ②やよいクラブ
▽２２部
①チームキヨスギＢ②東神楽クラブＢ
▽２３部
①卓親会Ｃ②チャレンジＢ
▽２４部
①ななかまど同好会②エレッズ旭川Ｇ
▽２５部
①日章卓球少年団②エレッズ旭川Ｈ