◇団体
▽１部
①モモンガＣ②モモンガＡ③ＴＢＣとＫＫ
▽２部
①レッツ９４６②末広シャトルＡ③モモンガＢ
▽３部
①トライデント②ＴＢＣ―Ａ③生活プロデュース
バドミントン 第３１回北海道都市対抗大会旭川オープン（６日・リアルター夢りんご体育館）
2019/10/08
◇団体
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