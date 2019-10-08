▽１回戦

永山西８―５大有、東川大雪７―０豊岡、近一１３―２旭川中央、中湧別２―１近文、永山中央５―１旭稜

▽２回戦

忠和４―２永山西、東川大雪９―０神居、近一１１―１中央、永山中央７―６中湧別

▽準決勝

忠和２―１東川大雪、永山中央７―４近一

▽決勝

忠和４―２永山中央