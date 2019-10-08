◇決勝トーナメント
▽１回戦
トロンコ４―０神楽岡、ふらの４―０東川、コンサドーレ東川２―０グリンベアボーイズ、ファミナス３―０愛宕
▽準決勝
トロンコ０―０（ＰＫ３―２）ふらの、ファミナス２―０コンサドーレ東川
▽決勝
ファミナス３―１トロンコ