【男子】

▽１・２年生

①相馬瑠生（高台）②相馬獅（高台）③森山（高台）④成田（東聖インパクト）

▽３年生

①高畠柊斗（愛宕東）②吉田（東光）③森（忠和）④伊藤（忠和）

▽４年生

①川田陽太（高台）②堀田（東光）③漆原（東栄）④井上（鷹栖北野）

▽５年生Ａ

①奥村啓太（北光）②東海林（北光）③高柳（東光）④佐藤（東聖インパクト）

▽同Ｂ

①吉田一咲（東光）②河野（高台）③堀（東栄）④阿部（高台）

▽６年生Ａ

①水谷純稀（高台）②山崎（東光）③柳谷（北光）④本瀬（北光）

▽同Ｂ

①谷口康生（東光）②川上（富良野）③森山（高台）④布施（チームＳＪ）

【女子】

▽１・２年生Ａ

①東谷悠吹（忠和）②堰八（東聖インパクト）③高畠（愛宕東）④和田（青雲）

▽同Ｂ

①田川さおり（忠別）②太田（陵雲）③奥村（北光）④浜田（東光）

▽３年生

①水谷藍里（高台）②佐藤（東聖インパクト）③木脇（東光）④宮内（東栄）

▽４年生Ａ

①豊嶋彩衣心（近文第二）②佐藤（東光）③村上（東栄）④宮崎（愛宕東）

▽同Ｂ

①村瀬彩花（陵雲）②池沢（愛宕東）③堀籠（東栄）④大谷（東栄）

▽同Ｃ

①江刺百暖（東光）②伊藤（近文第二）③狩集（東栄）④田川（忠別）

▽５年生

①田村美月（東光）②柿崎（東光）③徳永（東光）④原田（東光）

▽６年生Ａ

①鈴木穂乃花（忠和）②本田（陵雲）③梶本（チームＳＪ）④榊田（東光）

▽同Ｂ

①高村侑里（東光）②太田（陵雲）③高桑（陵雲）④佐藤（東光）

▽同Ｃ

①中浜このは（東光）②荒川