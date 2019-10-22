▽１部　
①花咲クラブＢ②花咲クラブＡ③陵雲クラブＡ③フリーダムＡ
▽２部　
①フリーダムＢ②やよいクラブＢ③卓親会③あすなろクラブＢ
▽３部　
①はまなすＢ②ひまわりクラブＢ
▽４部　
①陵雲クラブＢ②あたごクラブＢ
▽５部　
①ひまわりクラブＣ②あたごクラブＣ