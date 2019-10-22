▽１回戦
鷹栖４―０羽幌・苫前・古丹別、富良野東６―２東陽、士別７―０神楽、神居１―０枝幸
▽２回戦
東光１―０鷹栖、富良野東８―１稚内・宗谷、美深５―４士別、天塩・遠別８―２神居
▽準決勝
東光５―３富良野東、天塩・遠別１２―１美深
▽決勝
天塩・遠別３―０東光