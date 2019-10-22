▽１回戦
千代田９―７新富、比布６―１永山中央、近文１―０上川大雪、豊岡５―２美瑛
▽準決勝
比布７―２千代田、近文２―０豊岡
▽決勝
比布５―３近文
▽３・４位決定戦
豊岡８―５千代田
軟式野球 第９回ＴＧＢ杯少年大会（１２、１３日・鷹栖球場ほか）
2019/10/22
▽１回戦
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