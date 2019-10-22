▽１回戦

北鎮４―１神居東、ファミナス４―１中富良野、末広北２―１神楽岡、グリンベアボーイズ２―２（ＰＫ２―０）陵雲、鷹栖３―０永山南、羽幌５―２忠和、西御料地２―０ルフォール、向陵３―０ふらの、アストロ２―０永山、コスモス１―１（ＰＫ５―４）リベルタ

▽２回戦

士別４―１北鎮、ファミナス４―１上富良野、末広北２―１グリンベアボーイズ、愛宕４―０鷹栖、エスピーダ３―３（ＰＫ３―１）羽幌、西御料地１―１（ＰＫ２―１）リヴァーレ、アストロ２―１向陵、東光５―１コスモス

▽３回戦

ファミナス３―１士別、愛宕６―０末広北、西御料地１―１（ＰＫ３―２）エスピーダ、東光２―１アストロ

▽準決勝

ファミナス２―１愛宕、西御料地１―０東光

▽決勝

西御料地３―０ファミナス

▽３位決定戦

愛宕４―３東光