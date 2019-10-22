▽１回戦
北鎮４―１神居東、ファミナス４―１中富良野、末広北２―１神楽岡、グリンベアボーイズ２―２（ＰＫ２―０）陵雲、鷹栖３―０永山南、羽幌５―２忠和、西御料地２―０ルフォール、向陵３―０ふらの、アストロ２―０永山、コスモス１―１（ＰＫ５―４）リベルタ
▽２回戦
士別４―１北鎮、ファミナス４―１上富良野、末広北２―１グリンベアボーイズ、愛宕４―０鷹栖、エスピーダ３―３（ＰＫ３―１）羽幌、西御料地１―１（ＰＫ２―１）リヴァーレ、アストロ２―１向陵、東光５―１コスモス
▽３回戦
ファミナス３―１士別、愛宕６―０末広北、西御料地１―１（ＰＫ３―２）エスピーダ、東光２―１アストロ
▽準決勝
ファミナス２―１愛宕、西御料地１―０東光
▽決勝
西御料地３―０ファミナス
▽３位決定戦
愛宕４―３東光
サッカー 第２７回旭川東ライオンズクラブ旗争奪少年大会（１２、１３日・東川ゆめ公園ほか）
2019/10/22
▽１回戦
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