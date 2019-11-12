…形…

【男女混合】

◇幼児

①今村琉楓（魁星舘）②ドウグスバタル・ウウシン（幸武舘）③美谷（涛孝会）

◇小学生新人

▽低学年

①寒河江律（武禅塾）②海保（志武館）③高橋（ワールド）

▽中・高学年

①水木沙羽（幸武舘）②沢田（養心館）③中川（誠拳会）

◇団体

▽Ａチーム

①坂下道場②武禅塾③幸武舘

▽Ｂチーム

①ワールドひじり野②ワールド神居③ワールド東光

【男子】

◇小学生

▽低学年

①今村望蒼（魁星舘）②横沢（養心館）③新川（魁星舘）

▽３年

①馬渕健吾（坂下道場）②横沢（養心館）③菊池（坂下道場）

▽４年

①本保貴一（ワールド）②三村（ワールド）③佐藤（未来塾）

▽高学年

①多田匠冴（ワールド）②斉藤（坂下道場）③渡辺（武禅塾）

◇中学生

①三沢拳士（幸武舘）②西村（魁星舘）③佐藤（坂下道場）

◇高校

①菅原大輝（未来塾）②真鍋（ワールド）③山口（養心館）

◇一般

①秋葉泰貴（養心館）②多田（ワールド）③長井（武禅塾）

◇シニア

①青木正明（坂下道場）②本保（ワールド）③江戸（江戸道場）

【女子】

◇小学生

▽低学年

①三沢美孔（幸武舘）②千葉（涛孝会）③清水（ワールド）

▽中学年

①白木妃南（幸武舘）②荒井（坂下道場）③鍋島（未来塾）

▽高学年

①笠松李吹（魁星舘）②三沢（幸武舘）③佐藤（皇仁舘）

◇中学生

①尾崎萌花（養心館）②水島蘭（幸武舘）③水島凛（幸武舘）

◇高校・一般

①秋葉美香（養心館）②尾崎（養心館）③志賀（千歳）

◇シニア

①江戸幸子（江戸道場）②秋葉（養心館）③矢内（涛孝会）

…組手…

【男女混合】

▽幼児

①ドウグスバタル・ウウシン（幸武舘）②美谷（涛孝会）

【男子】

◇小学生

▽低学年

①早坂颯太（幸武舘）②横沢（養心館）③上森（ワールド）

▽３年

①藤田晃輔（志武館）②横沢（養心館）③馬渕（坂下道場）③菊池（坂下道場）

▽４年

①本保貴一（ワールド）②谷岡（ワールド）③三村（ワールド）

▽５年

①斉藤那智（ワールド）②太田（ワールド）③渡辺（武禅塾）

▽６年

①藤原蓮（未来塾）②藤田（ワールド）③多田（ワールド）

◇中学生

①三沢拳士（幸武舘）②三沢竜（幸武舘）③佐藤（坂下道場）③森谷（坂下道場）

◇高校

①山口拓斗（養心館）②真鍋（ワールド）③長屋（養心館）③宮里（本山会）

◇一般

①秋葉泰貴（養心館）②松山（千歳）③長井（武禅塾）

◇シニア

①江戸盛（江戸道場）②本保（ワールド）③青木（坂下道場）

【女子】

◇小学生

▽低学年

①三沢美孔（幸武舘）②村木（ワールド）③清水（ワールド）

▽中学年

①荒井亜子（坂下道場）②藤原（未来塾）③白木（幸武舘）

▽高学年

①三沢妃花（幸武舘）②佐藤（皇仁舘）

◇中学生・高校

①尾崎涼花（養心館）②白木（幸武舘）③水島蘭（幸武舘）

◇一般

①志賀美紀（千歳）②秋葉（養心館）