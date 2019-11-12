…形…
【男女混合】
◇幼児
①今村琉楓（魁星舘）②ドウグスバタル・ウウシン（幸武舘）③美谷（涛孝会）
◇小学生新人
▽低学年
①寒河江律（武禅塾）②海保（志武館）③高橋（ワールド）
▽中・高学年
①水木沙羽（幸武舘）②沢田（養心館）③中川（誠拳会）
◇団体
▽Ａチーム
①坂下道場②武禅塾③幸武舘
▽Ｂチーム
①ワールドひじり野②ワールド神居③ワールド東光
【男子】
◇小学生
▽低学年
①今村望蒼（魁星舘）②横沢（養心館）③新川（魁星舘）
▽３年
①馬渕健吾（坂下道場）②横沢（養心館）③菊池（坂下道場）
▽４年
①本保貴一（ワールド）②三村（ワールド）③佐藤（未来塾）
▽高学年
①多田匠冴（ワールド）②斉藤（坂下道場）③渡辺（武禅塾）
◇中学生
①三沢拳士（幸武舘）②西村（魁星舘）③佐藤（坂下道場）
◇高校
①菅原大輝（未来塾）②真鍋（ワールド）③山口（養心館）
◇一般
①秋葉泰貴（養心館）②多田（ワールド）③長井（武禅塾）
◇シニア
①青木正明（坂下道場）②本保（ワールド）③江戸（江戸道場）
【女子】
◇小学生
▽低学年
①三沢美孔（幸武舘）②千葉（涛孝会）③清水（ワールド）
▽中学年
①白木妃南（幸武舘）②荒井（坂下道場）③鍋島（未来塾）
▽高学年
①笠松李吹（魁星舘）②三沢（幸武舘）③佐藤（皇仁舘）
◇中学生
①尾崎萌花（養心館）②水島蘭（幸武舘）③水島凛（幸武舘）
◇高校・一般
①秋葉美香（養心館）②尾崎（養心館）③志賀（千歳）
◇シニア
①江戸幸子（江戸道場）②秋葉（養心館）③矢内（涛孝会）
…組手…
【男女混合】
▽幼児
①ドウグスバタル・ウウシン（幸武舘）②美谷（涛孝会）
【男子】
◇小学生
▽低学年
①早坂颯太（幸武舘）②横沢（養心館）③上森（ワールド）
▽３年
①藤田晃輔（志武館）②横沢（養心館）③馬渕（坂下道場）③菊池（坂下道場）
▽４年
①本保貴一（ワールド）②谷岡（ワールド）③三村（ワールド）
▽５年
①斉藤那智（ワールド）②太田（ワールド）③渡辺（武禅塾）
▽６年
①藤原蓮（未来塾）②藤田（ワールド）③多田（ワールド）
◇中学生
①三沢拳士（幸武舘）②三沢竜（幸武舘）③佐藤（坂下道場）③森谷（坂下道場）
◇高校
①山口拓斗（養心館）②真鍋（ワールド）③長屋（養心館）③宮里（本山会）
◇一般
①秋葉泰貴（養心館）②松山（千歳）③長井（武禅塾）
◇シニア
①江戸盛（江戸道場）②本保（ワールド）③青木（坂下道場）
【女子】
◇小学生
▽低学年
①三沢美孔（幸武舘）②村木（ワールド）③清水（ワールド）
▽中学年
①荒井亜子（坂下道場）②藤原（未来塾）③白木（幸武舘）
▽高学年
①三沢妃花（幸武舘）②佐藤（皇仁舘）
◇中学生・高校
①尾崎涼花（養心館）②白木（幸武舘）③水島蘭（幸武舘）
◇一般
①志賀美紀（千歳）②秋葉（養心館）