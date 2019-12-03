【男子】

◇ダブルス

▽１・２年

①相馬瑠生・相馬獅生（高台）②出口・平林（鷹栖北野）③山中・樋口（愛宕東）④朝倉・石崎（青雲）

▽３年

①森虹太・清水息吹（忠和）②吉田・平田（東光）③園田・川村（近文第二）④伊藤・山内（忠和）

▽４年

①時田弥人・新関友悠（東光）②漆原・平尾（東栄）③高畠・坂東（愛宕東）④川田・岸本（高台）

▽５年

①東海林亮汰・奥村啓太（北光）②吉田・高柳（東光）③阿部・野原（高台）④西岡・石山（東光）

▽６年

①谷口康生・山崎翔叶（東光）②小林・伊藤（富沢）③布施・梶本（チームＳＪ）④水谷・森山（高台）

【女子】

◇ダブルス

▽１・２年

①小笠原いろは・高畠柚羽（愛宕東）②田川・上野（忠別）③奥村・大場（北光）④堰八寧・堰八笑（東聖インパクト）

▽３年

①副田侑希・和田杏虹（青雲）②後藤・井上（鷹栖北野）③神野・谷口（高台）④平岡・近藤（近文）

▽４年

①江刺百暖・佐藤圭（東光）②村上・堀籠（東栄）③大谷・鎌田（東栄）④田川・兼平（忠別）

▽５年

①二階堂百花・樋口果歩（愛宕東）②水谷・谷口（高台）③阿部・佐藤（東聖インパクト）④菅野・佐藤（愛宕東）

▽６年

①本田ひなの・村瀬彩花（陵雲）②高橋・上枝（新富）③福田・藤谷（陵雲）④広瀬・伊藤（愛宕東）