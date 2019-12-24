【男子】

◇シングルス

▽１部

①木津健斗（旭実）②太田（旭実）③菊地（旭実）④目黒（旭実）⑤佐々木（旭実）⑥秋葉（旭実）⑦岩戸（旭実）⑧市橋（旭実）

▽２部

①三浦瞬斗（旭永嶺）②荒川（旭北）③瀬川（留萌）③平野（旭東）

▽３部

①今雪斗（留萌）②堂坂（留萌）③土田（旭南）③佐々木（旭西）

◇ダブルス

▽１部

①荒川彰来・木津健斗（旭実）②太田・菊地（旭実）③野口・佐々木（旭龍谷）④岩戸・佐々木（旭龍谷）⑤市橋・小向（旭実）⑥秋葉・佐藤（旭実）⑦伊藤・江花（旭龍谷）⑧森内・三浦（旭東）

▽２部

①平野聖輝・青柳颯太（旭東）②佐藤匠・佐藤琉（留萌）③横田・三上（旭商）③宮本・長谷川（旭西）

【女子】

◇シングルス

▽１部

①志摩紗希（旭実）②川等（旭実）③村瀬（旭実）④百武（旭実）⑤沢沼（旭実）⑥犬嶋（旭実）⑦花井（旭実）⑧高橋（旭実）

▽２部

①北岸凜（旭東）②渡部（旭東）③村椿（旭工）③桑内（旭東）

▽３部

①伊藤光咲（旭商）②小宮（旭永嶺）③中野渡（旭農）③早坂（留萌）

◇ダブルス

▽１部

①川等花菜・高橋あかり（旭実）②志摩・沢沼（旭実）③中塩・前田（旭実）④小島・渡部（旭龍谷）⑤新関・宮武（旭南）⑥細川・片渕（旭南）⑦佐々木・竹中（旭龍谷）⑧吉川・上田（旭工）

▽２部

①川合穂里・佐藤遙香（旭南）②茂木・林（富良野）③北村・北川（旭東）③友金・荒関（富良野）