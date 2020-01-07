【男子】

◇ダブルス

▽１部

①佐藤一生・庄司悠真（空知ガス）②宮本・伊藤（ＴＢＣ）③小竹・沢井（鷹栖北野・フリー）

▽２部

①大山一樹・中塩爽太（愛宕中）②野口・宮本（ＴＢＣ）③金井・田中（鷹栖高）

▽３部

①金沢純・金沢怜央（白石ジュニア）②高田・川上（富沢）③岡田・菊地（白石ジュニア）

▽小学生４年以下

①坂東泰地・高畠柊斗（愛宕東）②柴田・鈴木（近文第二）③園田・川村（近文第二）

▽同６年以下

①本瀬蒼・田中花宙（北光）②柴田・高木（白石ジュニア）③坂林・井上（鷹栖北野）

【女子】

◇ダブルス

▽１部

①中塩春菜・高畠奈々恵（愛宕東）②嶋田・阪野（モモンガ）③山崎・渡辺（永山南中）

▽２部

①井上紗彩・佐々木みこ（愛宕中）②笹森・菅野（愛宕中）③清原・梁川（北光）

▽３部

①梶本結未・小暮葉音（チームＳＪ）②武田・副田（青雲小）③小暮・布施（チームＳＪ）

▽小学生４年以下

①堀籠りりい・狩集美結（東栄）②兼平・田川（忠別ジュニア）③水谷・近藤（近文）

▽同５年以下

①二階堂百花・佐藤綾音（愛宕東）②青山・武田（白石ジュニア）③中川原・鎌田（東栄）

▽同６年以下

①和泉未佑・菅野理心（愛宕東）②田村・村上（東栄）③大西・嶋田（大同ジュニア）

【男女混合】

◇ダブルス

▽小学生２年以下

①小笠原いろは・高畠柚羽（愛宕東）②伊藤・上野（忠別ジュニア）③日置・宮崎（愛宕東）

▽一般

①中塩有希子・樋口里歩（愛宕東）②相沢・谷平（忠別クラブ）③矢口・野坂（啓北中・六合中）