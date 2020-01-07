▽１部
旭医大Ａ１０―３バトラ
▽２部
チーフスＧ７―６ファイブスターズ、メディクス８―２キューピッド、旭川ジェッツ１３―４キューピッド
▽３部
旭医大Ｂ２―０ブルーウィングス
▽４部
道北振興ダックス１１―１ボンバーズ、旭川ロマンチカ６―２留萌オロロンウェーブス
▽５部
旭川エンジェルス１０―０チェスカーズ、ブラスターズ１０―０あおだいしょうオイラーズ