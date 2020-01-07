▽１部
旭医大Ａ１０―３バトラ
▽２部
チーフスＧ７―６ファイブスターズ、メディクス８―２キューピッド、旭川ジェッツ１３―４キューピッド
▽３部
旭医大Ｂ２―０ブルーウィングス
▽４部
道北振興ダックス１１―１ボンバーズ、旭川ロマンチカ６―２留萌オロロンウェーブス
▽５部
旭川エンジェルス１０―０チェスカーズ、ブラスターズ１０―０あおだいしょうオイラーズ
アイスホッケー 第４０回旭川リーグ大会（２０１９年１２月２２～２７日・道北アークス大雪アリーナ）
2020/01/07
▽１部
スポーツの記録 最新の記事
- アイスホッケー 第４０回旭川リーグ大会（２０１９年１２月２２～２７日・道北アークス大雪アリーナ）
- スキー 旭川市中学校連盟体育大会スキー大会クロスカントリー競技（２０１９年１２月２２、２９日・名寄健康の森、下川桑の沢クロスカントリーコース）
- スキー 旭川市・上川地区合同中学校連盟体育大会スキー大会アルペン競技（２０１９年１２月３０日・カムイスキーリンクス）
- スキー ＳＡＪ公認第４７回旭川クロスカントリー大会（４日・富沢クロスカントリーコース）
- テニス 全国選抜ジュニア選手権光杯道北ブロック予選（２０１９年１２月２９日・リアルター夢りんご体育館）
- バドミントン 第２７回忠別クラブ会長杯大会（２０１９年１２月２２日・鷹栖町総合体育館）