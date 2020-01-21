▽１部
旭教大６―５バトラ、道北振興タイガース１７―２旭川チェスカ、道北振興タイガース７―１旭医大Ａ、バトラ１２―４旭川チェスカ
▽２部
旭川ジェッツ７―７チーフスＧ、メディクス６―４ファイブスターズ
▽３部
ホワイトタイガース７―０ブルーウィングス、ビルバンテ５―４モモンガーズ、旭医大Ｂ３―１ホワイトタイガース、ビルバンテ６―５ブルーウィングス
▽４部
日本製紙タートルズ２―１旭川市役所レッドペッカーズ、日本製紙タートルズ３―１旭川ロマンチカ、道北振興ダックス５―３留萌オロロンウェーブス、旭川市役所レッドペッカーズ５―１ボンバーズ