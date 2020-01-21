▽１部

①伊藤賢司（旭川自衛隊）

▽２部

①越智聡（Ｋ―ウイング）

▽３部

①青木彩（名寄市大）

▽４部

①阿部紀之（翔くんとゆかいな仲間達）

▽５部

①宮崎一茂（グッドスピード）

▽６部

①柳沢零士（グッドスピード）

▽７部

①信田孝広（パパス＆パパス）

▽８部

①斎藤有咲（富良野布部ＳＣ）

▽９部

①平岡久典（個人）

▽１０部

①石内明美（花咲クラブ）

▽１１部

①佐藤雄代（翔くんとゆかいな仲間達）

▽１２部

①新沼結菜（陵雲クラブ）

▽１３部

①水沼良徳（羽幌フレンズ）

▽１４部

①久保元気（羽幌フレンズ）

▽１５部

①盛本渚生（翔くんとゆかいな仲間達）

▽１６部

①高橋尚博（個人）

▽１７部

①下條瑶華（翔くんとゆかいな仲間達）

▽１８部

①加藤大貴（旭医大）

▽１９部

①山本政俊（旭川市役所）

▽２０部

①前山明司（個人）

▽２１部

①石井るみ子（あたごサークル）

▽２２部

①渡辺万紀（あすなろクラブ）

▽２３部

①松ヶ瀬龍生（旭医大）

▽２４部

①加納寛也（当麻ＴＴＣ）

▽２５部

①石井喜栄美（神居サークル）

▽２６部

①但木真琴（日章少年団）

▽２７部

①伊波琉一郎（日章少年団）

▽２８部

①黄木實（当麻ＴＴＣ）

▽２９部

①高崎幸夫（当麻ＴＴＣ）

▽３０部

①高橋柊斗（日章少年団）

▽３１部

①松崎紘大（当麻ＴＴＣ）

▽３２部

①伊達雄真（日章少年団）

▽３３部

①山中尚太郎（和寒卓球協会）

▽３４部

①森由香里（キズナ）

▽３５部

①小林綾子（やよいクラブ）

▽３６部

①山下嘉祥（大成クラブ）

▽３７部

①高井有岐（やよいクラブ）

▽３８部

①梶田敏男（ななかまど同好会）

▽３９部

①津川政雄（個人）