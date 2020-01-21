▽１部
①伊藤賢司（旭川自衛隊）
▽２部
①越智聡（Ｋ―ウイング）
▽３部
①青木彩（名寄市大）
▽４部
①阿部紀之（翔くんとゆかいな仲間達）
▽５部
①宮崎一茂（グッドスピード）
▽６部
①柳沢零士（グッドスピード）
▽７部
①信田孝広（パパス＆パパス）
▽８部
①斎藤有咲（富良野布部ＳＣ）
▽９部
①平岡久典（個人）
▽１０部
①石内明美（花咲クラブ）
▽１１部
①佐藤雄代（翔くんとゆかいな仲間達）
▽１２部
①新沼結菜（陵雲クラブ）
▽１３部
①水沼良徳（羽幌フレンズ）
▽１４部
①久保元気（羽幌フレンズ）
▽１５部
①盛本渚生（翔くんとゆかいな仲間達）
▽１６部
①高橋尚博（個人）
▽１７部
①下條瑶華（翔くんとゆかいな仲間達）
▽１８部
①加藤大貴（旭医大）
▽１９部
①山本政俊（旭川市役所）
▽２０部
①前山明司（個人）
▽２１部
①石井るみ子（あたごサークル）
▽２２部
①渡辺万紀（あすなろクラブ）
▽２３部
①松ヶ瀬龍生（旭医大）
▽２４部
①加納寛也（当麻ＴＴＣ）
▽２５部
①石井喜栄美（神居サークル）
▽２６部
①但木真琴（日章少年団）
▽２７部
①伊波琉一郎（日章少年団）
▽２８部
①黄木實（当麻ＴＴＣ）
▽２９部
①高崎幸夫（当麻ＴＴＣ）
▽３０部
①高橋柊斗（日章少年団）
▽３１部
①松崎紘大（当麻ＴＴＣ）
▽３２部
①伊達雄真（日章少年団）
▽３３部
①山中尚太郎（和寒卓球協会）
▽３４部
①森由香里（キズナ）
▽３５部
①小林綾子（やよいクラブ）
▽３６部
①山下嘉祥（大成クラブ）
▽３７部
①高井有岐（やよいクラブ）
▽３８部
①梶田敏男（ななかまど同好会）
▽３９部
①津川政雄（個人）
卓球 第２０１回春光大会（１３日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
2020/01/21
▽１部
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