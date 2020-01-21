【男女混合】
▽１部
①長尾・菅原（ナガオＳＣ・きずな）②加藤・三上（陵雲クラブ）
▽２部
①長谷川・田中（ＴＣけんぶち・陵雲クラブ）②太田・西山（花咲クラブ・卓翔クラブ）
卓球 第６回ラージボール大会（１２日・大成市民センター体育館）
2020/01/21
【男女混合】
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