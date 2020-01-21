【男子】
▽決勝
神楽岡２―０永小
【女子】
▽１回戦
ひがしかわ２―０東神楽、緑新２―０東光、永山西２―０神居、神楽岡２―０鷹栖北野
▽２回戦
末広北２―０ひがしかわ、緑新２―０永小、永南２―１永山西、旭川２―０神楽岡
▽準決勝
緑新２―０末広北、永南２―１旭川
▽決勝
緑新２―１永南