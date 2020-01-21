【男子】
▽１回戦
旭東２―０旭北
▽２回戦
旭工２―０旭東、旭永嶺２―０旭明成、旭高専２―１旭西、旭実２―０旭南
◇決勝リーグ
旭工２―０旭実、旭工２―０旭高専、旭工２―０旭永嶺、旭実２―０旭高専、旭実２―０旭永嶺、旭永嶺２―０旭高専
▽順位　
①旭工３勝②旭実２勝１敗③旭永嶺１勝２敗④旭高専３敗
【女子】
▽１回戦
旭農２―１旭藤星、旭商２―０旭東、旭南２―０旭永嶺
▽２回戦
旭大高２―０旭農、旭北２―０旭西、旭明成２―０旭商、旭龍谷２―０旭南
◇決勝リーグ
旭龍谷２―０旭大高、旭明成２―０旭大高、旭大高２―０旭北、旭明成２―０旭龍谷、旭龍谷２―０旭北、旭明成２―０旭北
▽順位　
①旭明成３勝０敗②旭龍谷２勝１敗③旭大高１勝２敗④旭北３敗