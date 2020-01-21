【男女混合】
▽エンジョイ
レルム６７―４１コパン、アディクト６９―５３Ｂプライド、ブロンズ６０―５０旭川しんきん
▽同シニア
ドンパ６７―５６バスケ５５５、ナイツ４５―４３カミカゼクラブ、ＢＢＳ６６―５９トルネードＢ