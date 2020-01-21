【男子】
▽１回戦
中富良野クラブ５７―５５旭西高、旭川トラッシュクラブ１００―４９旭東高、旭明成高５５―５４神田クラブ、旭農高６６―６３ドランカーズ
▽２回戦
旭川キシイ１１４―３８中富良野クラブ、旭龍谷高７１―５２旭医大、旭川籠球クラブ８９―５２旭南高、旭川トラッシュクラブ９２―８９旭永嶺高、旭川大雪クラブ７８―２７旭明成高、旭工高９５―５９旭実高、旭大高６９―５０チームキュー、ブリンガーズ１００―４８旭農高
▽３回戦
旭川キシイ１１０―５８旭龍谷高、旭川トラッシュクラブ８２―５８旭川籠球クラブ、旭川大雪クラブ７４―４４旭工高、ブリンガーズ１１０―４０旭大高
▽準決勝
旭川キシイ１１３―４９旭川トラッシュクラブ、ブリンガーズ６２―６１旭川大雪クラブ
▽決勝
旭川キシイ１０１―６７ブリンガーズ
▽最優秀選手
高橋直貴（旭川キシイ）
【女子】
▽１回戦
旭商高６５―２８旭永嶺高、旭藤星高１１９―４３旭農高、旭北高８６―６７旭高専、旭龍谷高１０７―３８東川高、旭実高１０８―５７旭西高、旭明成高１３３―５４旭東高
▽２回戦
旭商高５９―５５旭南高、旭藤星高８１―３９旭北高、旭龍谷高９７―７４旭実高、旭川篭友会７２―６０旭明成高
▽準決勝
旭藤星高８１―４６旭商高、旭龍谷高６６―５９旭川篭友会
▽決勝
旭藤星高５１―５０旭龍谷高
▽最優秀選手
平下結夏（旭藤星高）