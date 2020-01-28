【男子】

▽Ａブロック

永山４０―２３上富良野、永山２０―０忠和、永山４９―３４美瑛、永山５４―２９緑が丘、上富良野２０―０忠和、美瑛６２―３２上富良野、旭川第三３９―３２上富良野、緑が丘２０―０忠和、旭川第三２０―０忠和、美瑛５５―２５緑が丘、美瑛６５―３２第三、緑が丘４２―１８旭川第三

▽Ｂブロック

神居東８９―１１近文、陵雲４１―２９近文、愛宕東７４―２８近文、愛宕５５―２７近文、神居東６３―２３愛宕東、神居東９３―３０愛宕、神居東２０―０稚内、愛宕東５３―３２陵雲、愛宕５７―３６陵雲、陵雲２０―０稚内、愛宕東２０―０稚内、愛宕２０―０稚内

▽Ｃブロック

富良野２０―０士別、中富良野２０―０士別、当麻２０―０士別、永山南２０―０士別、西御料地５９―２９富良野、中富良野４３―４０富良野、当麻６２―２１富良野、西御料地５２―２８中富良野、西御料地４３―３２当麻、西御料地４７―２７永山南、永山南２９―２８中富良野、当麻４３―３８永山南

【女子】

▽Ｄブロック

東神楽２０―０中富良野、東神楽５６―１９西御料地、東神楽７９―２６富良野、東神楽７９―１３旭川ドルフィン、富良野２０―０中富良野、旭川ドルフィン２０―０中富良野、中富良野０―０士別、富良野２６―２４西御料地、西御料地４４―１８旭川ドルフィン、西御料地２０―０士別、富良野２０―０士別、旭川ドルフィン２０―０士別

▽Ｅブロック

愛宕東４７―３８神居東、神居東６０―３１永山、向陵５２―１９神居東、神居東４４―２３近文、愛宕東５７―３４永山、向陵６６―２１愛宕東、愛宕東４６―３０近文、向陵７７―２８永山、近文４０―２７永山、向陵６５―１０近文

▽順位

①向陵②愛宕東③神居東④近文⑤永山

▽Ｆブロック

美瑛２０―０愛宕、東栄２０―０愛宕、陵雲２０―０愛宕、愛宕０―０稚内アルピナ、美瑛５０―２４東川・緑が丘、東川・緑が丘２０―０東栄、陵雲５８―１４東川・緑が丘、東川・緑が丘２０―０稚内アルピナ、美瑛６１―１０東栄、陵雲４１―２１美瑛、稚内アルピナ０―０東栄、陵雲２０―０稚内アルピナ

▽Ｇブロック

上富良野３７―２４千代田、忠和４６―１８千代田、当麻３３―２２千代田、千代田２０―０稚内ウィング、上富良野２９―１４忠和、当麻２４―２１上富良野、上富良野２０―０稚内ウィング、当麻３７―３２忠和、忠和２０―０稚内ウィング、当麻２０―０稚内ウィング

▽順位

①当麻②上富良野③忠和④千代田⑤稚内ウィング