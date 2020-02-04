【男子】
◇大回転
▽４０歳代
①南英司（七飯アルペン）
▽４５歳代
①佐々木信豪（峠レーシング）②漆山（比布レーシングスキークラブ）③佐瀬（航空自衛隊千歳基地）
▽５０歳代
①堀内真（ＴＥＡＭ ＧＥＴ―ＵＰ）②細田（小樽スキー連盟）③大盛（ダイヤモンドダストスキークラブ）
▽５５歳代
①坂本茂敏（ブレイン）②伊東（ダイヤモンドダストスキークラブ）③森田（比布レーシングスキークラブ）
▽６０歳代
①沢口学（ＳＫＳスキーチーム）②新江（北広島スキー連盟）③吉川（北大スキー部ＯＢ会）
▽６５歳代
①寒河江英樹（Ｋ＆Ｋ）②有馬（峠レーシング）③佐藤（札幌アルペンスキースポーツ少年団）
▽７０歳代
①押岡藤雄（北友スキークラブ）②丸山（苫小牧スキー連盟）③中村（北海道マスターズスキー旭川クラブ）
▽７５歳代
①佐々木審（峠レーシング）②大塚（ジャガーレーシング）③橋本（ジャガーレーシング）
▽８０歳代
①須摩篤彦（峠レーシング）②朝倉（旭川スノーキングクラブ）
【女子】
◇大回転
▽３０歳代
①小見茉梨奈（Ａ・Ｊ・Ｓ）
▽３５歳代
①篠永久美子（美幌町スキー連盟）
▽５０歳代
①川島加奈（富良野スキー連盟）
▽６５歳代
①結城素子（峠レーシング）