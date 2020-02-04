【男子】

◇大回転

▽４０歳代

①南英司（七飯アルペン）

▽４５歳代

①佐々木信豪（峠レーシング）②漆山（比布レーシングスキークラブ）③佐瀬（航空自衛隊千歳基地）

▽５０歳代

①堀内真（ＴＥＡＭ ＧＥＴ―ＵＰ）②細田（小樽スキー連盟）③大盛（ダイヤモンドダストスキークラブ）

▽５５歳代

①坂本茂敏（ブレイン）②伊東（ダイヤモンドダストスキークラブ）③森田（比布レーシングスキークラブ）

▽６０歳代

①沢口学（ＳＫＳスキーチーム）②新江（北広島スキー連盟）③吉川（北大スキー部ＯＢ会）

▽６５歳代

①寒河江英樹（Ｋ＆Ｋ）②有馬（峠レーシング）③佐藤（札幌アルペンスキースポーツ少年団）

▽７０歳代

①押岡藤雄（北友スキークラブ）②丸山（苫小牧スキー連盟）③中村（北海道マスターズスキー旭川クラブ）

▽７５歳代

①佐々木審（峠レーシング）②大塚（ジャガーレーシング）③橋本（ジャガーレーシング）

▽８０歳代

①須摩篤彦（峠レーシング）②朝倉（旭川スノーキングクラブ）

【女子】

◇大回転

▽３０歳代

①小見茉梨奈（Ａ・Ｊ・Ｓ）

▽３５歳代

①篠永久美子（美幌町スキー連盟）

▽５０歳代

①川島加奈（富良野スキー連盟）

▽６５歳代

①結城素子（峠レーシング）