【男子】
◇シングルス
▽一般
①小林歩実（ＪＲ北海道）②入谷（テニスハウスｆｕｎ）
▽４５歳以上
①伊藤智弘（リーヴＴＣ）②高橋（苫小牧テニス協会）
▽５０歳以上
①三浦雅史（アルマトーレテニス）②川端（札幌テニス協会）
▽５５歳以上
①山里慈（札幌テニス協会）②成田（宮丘テニスクラブ）
▽６０歳以上
①篠川健二（旭川テニス協会）②鷲田（ＳＥＴＣ）
▽６５歳以上
①村木謙介（旭川テニス協会）②土田（札幌テニス協会）
▽７５歳以上
①岩佐秀毅（白樺ローンテニスクラブ）②吉田（阪神テニスショップ）
◇ダブルス
▽４５歳以上
①伊藤智弘・渡辺貴士（リーヴＴＣ・室蘭テニス協会）②山原・馬場園（チーム エコ・ライト・ダイナックス）
▽５５歳以上
①成田浩樹・山里慈（宮丘テニスクラブ・札幌テニス協会）②篠川・佐々木（旭川テニス協会・恵庭市役所）
▽７５歳以上
①岩佐秀毅・吉田幹雄（白樺ローンテニスクラブ・阪神テニスショップ）②得能・山本（旭川テニス協会）
【女子】
◇シングルス
▽４５歳以上
①高島徳容（旭川テニス協会）②大内（宮の森）
▽５０歳以上
①増田享子（エルバッハ）②上山（旭川テニス協会）
▽５５歳以上
①匿名希望②青山（ジョイ）
▽６０歳以上
①吉田千恵子（ジョイ）②酒井（ジョイ）
◇ダブルス
▽４５歳以上
①高島徳容・遠藤ゆかり（旭川テニス協会・ライジング）②長橋・丹代（ジョイ・宮の森）
▽５０歳以上
①吉田絵里・江崎紀代美（スウィング８９・帯広テニス協会）②細野・上山（旭川テニス協会）
▽５５歳以上
①佐々木朝子・徳丸美枝子（恵庭テニス協会・宮の森）②匿名希望・佐藤（所属匿名・旭川テニス協会）
▽６５歳以上
①山崎文子・田中洋子（ライジング・札幌テニス協会）②小関・田中（宮の森・ウィング）