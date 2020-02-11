▽準決勝
クール（富良野）２―０若草クラブ（旭川）、ＡＤＦ―Ａ（旭川）２―１ＳＳＶＣ―Ａ（士別）
▽決勝
クール２―０ＡＤＦ―Ａ
ソフトバレーボール 第１９回旭川バレーボール協会会長杯兼第１６回ミカサ杯大会（２日・深川市総合体育館）
2020/02/11
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