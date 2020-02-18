児

①三上桃愛（涛豊館）②佐藤（涛豊館）③佐藤根（魁星舘）

【男子】

◇小学生

▽１年

①重田彩杜（涛豊館）②安斉（魁星舘）③酒井（常明館）

▽２年

①北川流輝（常明館）②児嶋（涛豊館）③佐藤（涛豊館）

▽３年

①森山愛斗（涛豊館）②伊藤（松涛館）③後藤（涛豊館）

▽４年

①堀川琥太郎（常明館）②本保（ワールド）③三村（ワールド）

▽５年

①児嶋海（涛豊館）②大迫（涛豊館）③鈴木（涛豊館）

▽６年

①大隅卓斗（明仁館）②西村（沖剛柔）③舟木（魁星舘）

◇中学生

①村上泰都（魁星舘）②河合（涛豊館）③大野（涛豊館）

◇高校

①近隼斗（松涛館）②早勢（明仁館）③山口（松涛館）

◇大学・一般

①多田頼輝（ワールド）②工藤（涛豊館）

【女子】

◇小学生

▽１年

①佐藤想亜（常明館）②菊川（常明館）③小泉（涛豊館）

▽２年

①鈴木綸（涛豊館）②荻原（玄制流）③扇谷（玄制流）

▽３年

①塚本優槻（魁星舘）②中越（誠心館）③永井（武徳会）

▽４年

①酒井結愛（常明館）②藤原（常明館）③佐藤（常明館）

▽５年

①渋谷瑚白（涛豊館）②大西（武徳会）

▽６年

①笠松李吹（魁星舘）②吉村（誠和会）③小泉（涛豊館）

◇中学生

①神谷翠（涛豊館）②鈴木（常明館）③藤原（常明館）

◇高校

①戸辺音花（涛豊館）②木村（涛豊館）

◇大学・一般

①沼田理沙（沖剛柔）②水谷（涛豊館）

…組手…

【男女混合】

▽幼児

①塚本彩莉（魁星舘）②湯場（魁星舘）③北川（武徳会）③三上（涛豊館）

【男子】

◇小学生

▽１年

①酒井莉有斗（常明館）②菅原（常明館）③堀口（誠和会）③加藤（常明館）

▽２年

①三上栞叶（涛豊館）②大沼（誠和会）③北川（常明館）③今村（魁星舘）

▽３年

①森山愛斗（涛豊館）②後藤（涛豊館）③菊池（誠和会）③引野（涛豊館）

▽４年

①三村駿太（ワールド）②本保（ワールド）③渡部（誠和会）③四釜（誠和会）

▽５年

①菊池煌介（誠和会）②児嶋（涛豊館）③今田（武徳会）③鈴木（武徳会）

▽６年

①成田一聡（誠和会）②三上（玄制流）③秋好（誠和会）③松永（誠和会）

◇中学生

①大野翼（涛豊館）②佐藤（涛豊館）③秋好（誠和会）③久世（明仁館）

◇高校

①近隼斗（松涛館）②山口（松涛館）③長屋（松涛館）

◇大学・一般

①工藤慎悟（涛豊館）②多田（ワールド）③堀口（誠和会）

【女子】

◇小学生

▽１年

①佐々木琴葉（武徳会）②国枝（剛柔会）③大城（涛豊館）

▽２年

①小森よつ葉（誠和会）②荻原（玄制流）③扇谷（玄制流）

▽３年

①塚本優槻（魁星舘）②浜野（誠和会）③永井（武徳会）

▽４年

①藤原樹（常明館）②荻原（玄制流）③小林（ワールド）

▽５年

①渋谷瑚白（涛豊館）②大西（武徳会）

▽６年

①浜野結夏（誠和会）②滝谷（誠和会）③吉村（誠和会）

◇中学生・高校

①工藤美羽（涛豊館）②戸辺（涛豊館）③鈴木（常明館）