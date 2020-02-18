▽１部
道北振興タイガース１３―１旭医大Ａ、バトラ５―１メディクス
▽２部
チーフスＧ８―３旭医大Ｂ、旭川ジェッツ５―０ファイブスターズ、旭川チェスカ９―２旭医大Ｂ
▽３部
キューピッド３―３ホワイトタイガース、ビルバンテ７―３日本製紙タートルズ
▽４部
道北振興ダックス７―１留萌オロロンウェーブス
▽５部
ボンバーズ９―３チェスカーズ、あおだいしょうオイラーズ７―３ハイスクール
アイスホッケー 第４０回旭川市長杯リーグ大会（９～１３日・道北アークス大雪アリーナ）
2020/02/18
▽１部
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