【女子】
▽Ⅰ部
①土岐美津子・高橋優美子（旭川）②藤田・関谷（旭川）③野沢・蘓武（旭川）③佐々木・藤原（旭川）
▽Ⅱ部
①海老恵・宮川里子（岩見沢）②荒川・富岡（千歳・岩見沢）③藤井・武田（旭川）
▽Ⅲ部
①宮岸真弓・津田妙子（旭川）②横山・坂部（旭川）③平田・塚本（旭川・札幌）③高橋・勝矢（東神楽・旭川）
▽Ⅳ部
①尾崎絵美・宮田由喜恵（旭川）②福屋・作山（旭川）