▽１部
①佐藤明宏（卓心会）
▽２部
①伊藤実加（花咲サークル）
▽３部
①金塚伸（グッドスピード）
▽４部
①谷山雄祐（新十津川卓球連盟）
▽５部
①宮崎一茂（グッドスピード））
▽６部
①北本和博（遠軽クラブ）
▽７部
①中尾圭汰（グッドスピード）
▽８部
①林川京太郎（興部卓球協会）
▽９部
①野川悠吾（ＴＣけんぶち）
▽１０部
①北村隆之（留萌自衛隊）
▽１１部
①小原克文（陵雲クラブ）
▽１２部
①水口香代（和寒卓球協会）
▽１３部
①久保元気（羽幌フレンズ）
▽１４部
①山家音波（富良野ジュニア）
▽１５部
①作間輝（グッドスピード）
▽１６部
①高橋尚博（個人）
▽１７部
①高張翔吾（和寒卓球協会）
▽１８部
①藤中大地（個人）
▽１９部
①保岡柚光（富良野ジュニア）
▽２０部
①山本政俊（旭川市役所）
▽２１部
①山本由美子（フリーダム）
▽２２部
①安西祥英（富良野布部ＳＣ）
▽２３部
①江下陽向（富良野布部ＳＣ）
▽２４部
①但木真琴（日章少年団）
▽２５部
①西村章良（日章少年団）
▽２６部
①岡本和真（富良野布部ＳＣ）
▽２７部
①松ヶ瀬龍生（旭医大クラブ）
▽２８部
①荒肥立（たかすクラブ）
▽２９部
①黄木実（当麻ＴＴＣ）
▽３０部
①南雲和久（タクワ）
▽３１部
①高崎幸夫（当麻ＴＴＣ）
▽３２部
①高橋楓（日章少年団）
▽３３部
①藤江清子（やよいクラブ）
▽３４部
①高橋柊斗（日章少年団）
▽３５部
①伊達雄真（日章少年団）
▽３６部
①山中尚太郎（和寒卓球協会）
▽３７部
①佐々木雅彦（ななかまどクラブ）
▽３８部
①国枝勝実（当麻ＴＴＣ）
▽３９部
①中谷力夫（個人）
▽４０部
①藤原遼太（旭医大クラブ）
▽４１部
①山下嘉祥（大成クラブ）
▽４２部
①吉田結菜（富良野布部ＳＣ）
▽４３部
①宮内たか子（ひまわりクラブ）
卓球 第２０２回春光大会（１１日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
2020/02/18
▽１部
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