▽１部

①佐藤明宏（卓心会）

▽２部

①伊藤実加（花咲サークル）

▽３部

①金塚伸（グッドスピード）

▽４部

①谷山雄祐（新十津川卓球連盟）

▽５部

①宮崎一茂（グッドスピード））

▽６部

①北本和博（遠軽クラブ）

▽７部

①中尾圭汰（グッドスピード）

▽８部

①林川京太郎（興部卓球協会）

▽９部

①野川悠吾（ＴＣけんぶち）

▽１０部

①北村隆之（留萌自衛隊）

▽１１部

①小原克文（陵雲クラブ）

▽１２部

①水口香代（和寒卓球協会）

▽１３部

①久保元気（羽幌フレンズ）

▽１４部

①山家音波（富良野ジュニア）

▽１５部

①作間輝（グッドスピード）

▽１６部

①高橋尚博（個人）

▽１７部

①高張翔吾（和寒卓球協会）

▽１８部

①藤中大地（個人）

▽１９部

①保岡柚光（富良野ジュニア）

▽２０部

①山本政俊（旭川市役所）

▽２１部

①山本由美子（フリーダム）

▽２２部

①安西祥英（富良野布部ＳＣ）

▽２３部

①江下陽向（富良野布部ＳＣ）

▽２４部

①但木真琴（日章少年団）

▽２５部

①西村章良（日章少年団）

▽２６部

①岡本和真（富良野布部ＳＣ）

▽２７部

①松ヶ瀬龍生（旭医大クラブ）

▽２８部

①荒肥立（たかすクラブ）

▽２９部

①黄木実（当麻ＴＴＣ）

▽３０部

①南雲和久（タクワ）

▽３１部

①高崎幸夫（当麻ＴＴＣ）

▽３２部

①高橋楓（日章少年団）

▽３３部

①藤江清子（やよいクラブ）

▽３４部

①高橋柊斗（日章少年団）

▽３５部

①伊達雄真（日章少年団）

▽３６部

①山中尚太郎（和寒卓球協会）

▽３７部

①佐々木雅彦（ななかまどクラブ）

▽３８部

①国枝勝実（当麻ＴＴＣ）

▽３９部

①中谷力夫（個人）

▽４０部

①藤原遼太（旭医大クラブ）

▽４１部

①山下嘉祥（大成クラブ）

▽４２部

①吉田結菜（富良野布部ＳＣ）

▽４３部

①宮内たか子（ひまわりクラブ）