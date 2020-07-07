【男子】

◇中学生

▽１００㍍

①山内翔馬（緑が丘）②池田（士別南）③高士（上富良野）

▽２００㍍

①山内翔馬（緑が丘）②高士（上富良野）③池田（士別南）

▽４００㍍

①谷口諒空（剣淵）②川上（士別）③向井（広陵）

▽８００㍍

①佐々木愛斗（士別）②向井（広陵）③小野寺（永山）

▽１５００㍍

①黒川遥斗（士別）②岩村（神居東）③大杉（上富良野）

▽３０００㍍

①黒川遥斗（士別）②大杉（上富良野）③遠藤（東神楽）

▽１１０㍍障害

①山崎天創（永山）②松井（緑が丘）③泉谷（東神楽）

▽４００㍍リレー

①緑が丘Ａ②東神楽Ａ③上富良野

▽走り高跳び

①豊崎丈太郎（永山）②山形（富良野東）③上田（富良野西）

▽走り幅跳び

①藤田開成（緑が丘）②布広（枝幸歌登）③山崎（永山）

▽砲丸投げ

①渡辺紗斗（緑が丘）②原田（上富良野）③林（上富良野）

【女子】

◇中学生

▽１００㍍

①菅原美優（士別）②田野（緑が丘）③菅（緑が丘）

▽２００㍍

①田野葵（緑が丘）②菅原（士別）③菊地（士別南）

▽８００㍍

①鈴木瑠夏（神居東）②篠島（神居東）③益塚（東神楽）

▽１５００㍍

①益塚稀（東神楽）②高橋（緑が丘）③早川（東明）

▽１００㍍障害

①和泉蓮那（永山）②菅（緑が丘）③大景（東神楽）

▽４００㍍リレー

①緑が丘Ａ②士別③緑が丘Ｂ

▽走り高跳び

①谷原唯莱（広陵）②茂利（上川）③村椿（神居東）

▽走り幅跳び

①須藤ひなた（東鷹栖）②山田（神居東）③石川（東神楽）

▽砲丸投げ

①野村采加（緑が丘）②斉藤（富良野東）③小松（永山）