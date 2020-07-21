▽Ａ級

旭川ドジャース５―０北斗星、山商１２―２ ９２イヤーズ、旭川インディアンス３―３ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川ブルーインパルス３―２旭川コンバット

▽Ｂ級

アンディーズ８―１ＪＲ旭川運転所、スーパーマン６―３ジョーカー、飛行船９―２須田製版旭川支社、アレックス４―２スコーピオンズ、旭川ヤンキース６―５アップロード、旭川ホームストーリー

１―０スーパーマン、旭川レインディアーズ１０―２ＪＲ旭川運転所、ＪＡたいせつ９―０飛行船、アンディーズ９―７タクティクス、アレックス４―３ジョーカー

▽Ｃ級

バダス６―０ランダム、ツーフーズ７―７ジャポン、ランカー 不戦勝 金田自動車、ソルジャー７―０ヨッチーズ、ナチュラルナイン９―０常夏ドナルドチャンプス、プッシーキャッツ３―１レディアント、旭川トヨペット５―３ザナドゥ、まるせんゲーリックＯＢ会７―３グリフォン、ヒート７―６ゴールデンボールズ、あぶさんず１２―９ジャポン、ランカー７―０スラッカーズ、ヨッチーズ６―３コンバットクラブ、ナチュラルナイン６―４バダス、プッシーキャッツ７―０ツーフーズ