▽Ａ級
旭川ドジャース５―０北斗星、山商１２―２ ９２イヤーズ、旭川インディアンス３―３ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川ブルーインパルス３―２旭川コンバット
▽Ｂ級
アンディーズ８―１ＪＲ旭川運転所、スーパーマン６―３ジョーカー、飛行船９―２須田製版旭川支社、アレックス４―２スコーピオンズ、旭川ヤンキース６―５アップロード、旭川ホームストーリー
１―０スーパーマン、旭川レインディアーズ１０―２ＪＲ旭川運転所、ＪＡたいせつ９―０飛行船、アンディーズ９―７タクティクス、アレックス４―３ジョーカー
▽Ｃ級
バダス６―０ランダム、ツーフーズ７―７ジャポン、ランカー 不戦勝 金田自動車、ソルジャー７―０ヨッチーズ、ナチュラルナイン９―０常夏ドナルドチャンプス、プッシーキャッツ３―１レディアント、旭川トヨペット５―３ザナドゥ、まるせんゲーリックＯＢ会７―３グリフォン、ヒート７―６ゴールデンボールズ、あぶさんず１２―９ジャポン、ランカー７―０スラッカーズ、ヨッチーズ６―３コンバットクラブ、ナチュラルナイン６―４バダス、プッシーキャッツ７―０ツーフーズ
朝野球 おはよう野球大会（１３～１９日・花咲グラウンドほか）
2020/07/21
▽Ａ級
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