◇Ａクラス
▽１回戦
永山中央３―０愛別、永山西２８―１東五条、永山南１１―３東旭川
▽２回戦
愛宕東９―４永山中央、永山西１１―１当麻、永山南６―５豊岡、上川大雪１５―２新富
▽準決勝
愛宕東７―３永山西、永山南１１―４上川大雪
▽決勝
永山南９―５愛宕東