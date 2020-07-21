◇Ａクラス
▽１回戦
永山中央３―０愛別、永山西２８―１東五条、永山南１１―３東旭川
▽２回戦
愛宕東９―４永山中央、永山西１１―１当麻、永山南６―５豊岡、上川大雪１５―２新富
▽準決勝
愛宕東７―３永山西、永山南１１―４上川大雪
▽決勝
永山南９―５愛宕東
軟式野球 旭川軟式野球連盟少年部東支部春季大会（１８、１９日・当麻球場ほか）
2020/07/21
◇Ａクラス
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