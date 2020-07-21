▽１回戦

ジャッグル４―１ＪＲ旭川運転所、旭川インディアンス１―０シャネルズ、旭川クラブ５―４高専坂５９、鷹栖町役場５―１カルド、ダイヤモンドプレイヤーズ８―１ドリームナイン旭川、フリーダム１３―６美瑛町役場野球部

▽２回戦

ジャッグル８―０ブリーズン、比布町役場６―１道北振興、上川町役場３―２旭川インディアンス、旭川教員野球クラブ５―０旭川クラブ、ＪＡあさひかわ１１―０鷹栖町役場、ツルハ旭川８―１ダイヤモンドプレイヤーズ、ブレイクホーキンス６―１旭川信用金庫、旭川市役所８―０フリーダム

▽３回戦

ジャッグル５―４比布町役場、旭川教員野球クラブ２―１上川町役場、ＪＡあさひかわ３―０ツルハ旭川、旭川市役所６―２ブレイクホーキンス

▽準決勝

旭川教員野球クラブ７―２ジャッグル、ＪＡあさひかわ６―１旭川市役所