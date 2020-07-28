緑が丘サテライト１０―２春光台、トラウム２ｎｄ４―２名寄ＳＣ、上富良野３―２明星、旭教大付属５―２永山南、神楽６―１明星、東光６―０中富良野、ＳＳＳＣ３―２上富良野、東明５―１中央、名寄東・美深２―０北門、緑が丘サード１―０トラウム３ｒｄ、東川４―１北星