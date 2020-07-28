▽１回戦
中央７―６東光、旭稜１０―４末広、鷹栖北野７―４東五条、永山南７―０春光、大有１３―４美瑛、東旭川１７―８春光台、啓明・東栄１３―１上川大雪、忠和１０―５西御料地
▽２回戦
中央７―２旭稜、陵雲１３―２緑が丘、愛宕東９―８近文、共栄４―０永山中央、東聖１７―０末広北、永山南１０―３鷹栖北野、大有１３―７東旭川、神楽１３―２三小、比布９―３愛別、豊岡８―３新富、啓明・東栄９―５忠和
▽３回戦
東川大雪９―５中央、陵雲７―０愛宕東、東聖１１―５共栄、永山南２１―０北鎮、鷹栖・近一合同７―３大有、神楽３―１比布、豊岡６―３当麻、啓明・東栄１５―８永山西
▽準々決勝
東川大雪１１―２陵雲、東聖８―１永山南、神楽９―８鷹栖・近一合同、啓明・東栄１１―３豊岡
▽準決勝
東川大雪４―３東聖、神楽１１―５啓明・東栄
▽決勝
東川大雪７―５神楽
軟式野球 高円宮賜杯第40回記念全日本学童旭川支部予選（２３～２５日・東光公園第２球場ほか）
2020/07/28
▽１回戦
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