▽１回戦

中央７―６東光、旭稜１０―４末広、鷹栖北野７―４東五条、永山南７―０春光、大有１３―４美瑛、東旭川１７―８春光台、啓明・東栄１３―１上川大雪、忠和１０―５西御料地

▽２回戦

中央７―２旭稜、陵雲１３―２緑が丘、愛宕東９―８近文、共栄４―０永山中央、東聖１７―０末広北、永山南１０―３鷹栖北野、大有１３―７東旭川、神楽１３―２三小、比布９―３愛別、豊岡８―３新富、啓明・東栄９―５忠和

▽３回戦

東川大雪９―５中央、陵雲７―０愛宕東、東聖１１―５共栄、永山南２１―０北鎮、鷹栖・近一合同７―３大有、神楽３―１比布、豊岡６―３当麻、啓明・東栄１５―８永山西

▽準々決勝

東川大雪１１―２陵雲、東聖８―１永山南、神楽９―８鷹栖・近一合同、啓明・東栄１１―３豊岡

▽準決勝

東川大雪４―３東聖、神楽１１―５啓明・東栄

▽決勝

東川大雪７―５神楽