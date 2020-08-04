▽１回戦

永山西２１―１春光台、新富１０―８愛別・上川合同、東旭川７―０西御料地、神居・中央合同１０―４末広北・春光合同、緑が丘５―２東五条、鷹栖・近一合同９―７共栄・三小合同、旭稜５―２東聖、末広９―８比布、千代田・啓明合同１１―３忠和、永山南・永山中央合同１２―２東光、陵雲１０―０豊岡、東川大雪１０―３大有、当麻１０―９愛宕東、神楽６４―０美瑛

▽２回戦

永山西１３―２近文、東旭川９―５新富、神居・中央合同１３―４緑が丘、旭稜９―３鷹栖・近一合同、千代田・啓明合同５―０末広、永山南・永山中央合同２―１陵雲、東川大雪１１―１当麻、神楽７―４鷹栖北野

▽３回戦

永山西８―３東旭川、旭稜６―４神居・中央合同、永山南・永山中央合同１８―３千代田・啓明合同、神楽９―３東川大雪