▽１回戦
永山西２１―１春光台、新富１０―８愛別・上川合同、東旭川７―０西御料地、神居・中央合同１０―４末広北・春光合同、緑が丘５―２東五条、鷹栖・近一合同９―７共栄・三小合同、旭稜５―２東聖、末広９―８比布、千代田・啓明合同１１―３忠和、永山南・永山中央合同１２―２東光、陵雲１０―０豊岡、東川大雪１０―３大有、当麻１０―９愛宕東、神楽６４―０美瑛
▽２回戦
永山西１３―２近文、東旭川９―５新富、神居・中央合同１３―４緑が丘、旭稜９―３鷹栖・近一合同、千代田・啓明合同５―０末広、永山南・永山中央合同２―１陵雲、東川大雪１１―１当麻、神楽７―４鷹栖北野
▽３回戦
永山西８―３東旭川、旭稜６―４神居・中央合同、永山南・永山中央合同１８―３千代田・啓明合同、神楽９―３東川大雪
軟式野球 社会を明るくする運動旭川児童大会（１日、２日・当麻総合グラウンドほか）
2020/08/04
▽１回戦
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