▽低学年の部
①旭川中央ちびっこクラブ②旭ちび少年野球クラブＡ③忠和サンダース④近文・神居合同
▽高学年の部
①忠和サンダース②近文レッドライナーズ③旭川中央ジュニア④北鎮ファイターズ
軟式野球 第１３回ちびっこ甲子園大会（１、２日・スタルヒン球場）
2020/08/04
▽低学年の部
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