▽１部
ＳＳＣ４―１旭川市役所、旭川ＦＣ２０００セレクション７―１大雪クラシック
　
▽２部
旭川信金サッカー部４―０アミスタ、ツインリーブス３―３旭川オールドボーイズ、昭和ランバーズ３―２ＦＣトゥルーズ、ＦＣましけ１２―０ＦＣトゥルーズ