◇Ａ級
▽１回戦
旭川インディアンス１１―７　９２イヤーズ
▽２回戦
まるせんゲーリック４―０ダイヤモンドプレイヤーズ
　
◇Ｂ級
▽１回戦
アップロード２―１タクティクス、スーパーマン１０―１須田製版旭川支社　
　
◇Ｃ級
▽２回戦
スラッカーズ５―４ヒート、プッシーキャッツ　不戦勝　あぶさんず、Ｔ・Ｋ５―１ゴールデンボールズ、ソルジャー５―３レディアント