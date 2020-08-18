▽１回戦
旭川ホームストーリー１０―０アサヒカワＳＮＥＳ、鷹栖町役場９―０旭川クラブ
▽２回戦
ダイヤモンドプレイヤーズ３―０旭川ホームストーリー、旭川赤十字病院６―１ジャッグル、旭川自衛隊ドリーム５―０道北振興、アルティメット５―０高専坂５９、ドリームナイン旭川４―２ブレイクホーキンス、明治旭川工場３―２ニューヤンキース、カルド５―１Ａ・Ｉ・Ｂ、鷹栖町役場７―３ＪＲ旭川運転所
▽３回戦
旭川赤十字病院２―０ダイヤモンドプレイヤーズ、アルティメット５―２旭川自衛隊ドリーム、ドリームナイン旭川２―１明治旭川工場、鷹栖町役場７―５カルド
▽準決勝
アルティメット４―２旭川赤十字病院、鷹栖町役場１１―７ドリームナイン旭川
▽決勝
アルティメット９―１鷹栖町役場