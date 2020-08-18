▽１回戦

旭川ホームストーリー１０―０アサヒカワＳＮＥＳ、鷹栖町役場９―０旭川クラブ

▽２回戦

ダイヤモンドプレイヤーズ３―０旭川ホームストーリー、旭川赤十字病院６―１ジャッグル、旭川自衛隊ドリーム５―０道北振興、アルティメット５―０高専坂５９、ドリームナイン旭川４―２ブレイクホーキンス、明治旭川工場３―２ニューヤンキース、カルド５―１Ａ・Ｉ・Ｂ、鷹栖町役場７―３ＪＲ旭川運転所

▽３回戦

旭川赤十字病院２―０ダイヤモンドプレイヤーズ、アルティメット５―２旭川自衛隊ドリーム、ドリームナイン旭川２―１明治旭川工場、鷹栖町役場７―５カルド

▽準決勝

アルティメット４―２旭川赤十字病院、鷹栖町役場１１―７ドリームナイン旭川

▽決勝

アルティメット９―１鷹栖町役場