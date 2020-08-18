▽１回戦
千代田・啓明合同８―２比布、鷹栖・近一合同１４―３緑が丘、西御料地６―４新富、東旭川５―２美瑛、東五条６―４愛別・上川合同、永山西１５―３末広、陵雲１０―３愛宕東、春光・末広北９―８東聖、永山南・永山中央１０―１春光台、東川大雪１５―０北鎮、鷹栖北野１１―７神楽、旭稜１０―２忠和、近文７―０当麻、神居・中央合同６―４大有、共栄・三小合同１０―２豊岡
▽２回戦
千代田・啓明合同４―３東光、鷹栖・近一合同１０―４西御料地、東五条８―５東旭川、陵雲５―３永山西、永山南・永山中央８―６春光・末広北、東川大雪１１―４鷹栖北野、旭稜１０―５近文、神居・中央合同４―２共栄・三小合同
▽３回戦
千代田・啓明合同４―２鷹栖・近一合同、陵雲１１―１東五条、東川大雪１２―１０永山南・永山中央、旭稜１５―０神居・中央合同
▽準決勝
千代田・啓明合同７―０陵雲、旭稜２―０東川大雪
▽決勝
千代田・啓明合同１９―１７旭稜
軟式野球 太陽グループ杯少年旭川支部予選大会（８～１０日・当麻球場ほか）
2020/08/18
▽１回戦
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