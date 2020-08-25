◇Ａクラス

▽１回戦

末広北９―３春光台、鷹栖・近一６―３陵雲

▽２回戦

末広北６―１北鎮、旭稜１２―２末広北、比布１２―２春光、鷹栖・近一５―４鷹栖北野

▽準決勝

旭稜１０―１末広、鷹栖・近一３―２比布

▽決勝

鷹栖・近一６―３旭稜