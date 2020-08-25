◇Ａクラス
▽１回戦
啓明・東栄１４―０東町
▽２回戦
東聖１０―３啓明・東栄、東川大雪８―０共栄、緑が丘６―５美瑛、東光６―３三小
▽準決勝
東聖３―０東川大雪、東光５―４緑が丘
▽決勝
東聖１０―３東光