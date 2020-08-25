◇Ａクラス
▽１回戦
永山中央８―１愛宕東、当麻１０―２東五条、永山西４―２永山南
▽２回戦
永山中央１６―５東旭川、当麻１４―８上川大雪、永山西２９―１新富、豊岡１４―２愛別
▽準決勝
当麻７―６永山中央、永山西１２―７豊岡
▽決勝
永山西１０―９当麻