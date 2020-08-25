▽準決勝
永山２―１中央、永山南２―１東明
▽決勝
永山南３―１永山
▽最優秀選手賞
三島心太（永山南）
▽優秀選手賞
谷口蒼空（永山南）、二敷丈生（永山）
▽高木スポーツ賞
樋口倖（永山）
▽敢闘賞
中村友哉（中央）、戸村浬（東明）