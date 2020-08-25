▽１回戦
西支部ヤンチャーズ１３―１１忠和サンダース、東支部合同１３―１０東川大雪野球少年団
▽２回戦
西支部ヤンチャーズ２１―５東五条トリデーズ、春光台ジャガーズ１５―１４西御料地ファイターズ、東光サンボーイズ２０―４北支部チビッコーズ、東支部合同１５―１３東聖・啓明合同
▽準決勝
西支部ヤンチャーズ２３―４春光台ジャガーズ、東光サンボーイズ１４―１０東支部合同
▽決勝
西支部ヤンチャーズ１４―１０東光サンボーイズ